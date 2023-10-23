Франция усиливает патрулирование аэропортов и вокзалов из-за роста опасности взрывов

Об этом сообщает Reuters.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что страна, которая уже находится на самом высоком уровне безопасности, усилит безопасность в аэропортах вокруг столицы и на железнодорожных вокзалах после волны фейковых сообщений о заминировании.

Патрулирование в аэропортах Парижа будет увеличено на 40%, а персонал национальной железнодорожной компании SNCF будет усилен на 20% в дополнение к усиленному полицейскому патрулированию железнодорожных вокзалов, заявил министр Клеман Бон.

"В истории нашей страны и Европы транспорт был местом, где происходили нападения с большим количеством жертв", – сказал Бон.

Он добавил, что наряду с повышенным риском есть "люди, которые играют со страхом", имея в виду волну фальшивых сообщений о заминировании транспортных сетей, школ и культурных центров, произошедших в течение последней недели.

Начиная с минувшей среды, в аэропортах Франции было 70 фальшивых сообщений о заминировании, но почти все они были отправлены по одному и тому же адресу электронной почты, находящейся в Швейцарии.

Ложные сообщения обычно наказываются двумя годами заключения и штрафом в размере 30 000 евро. Если сообщение содержит угрозу, наказание может возрасти до трех лет лишения свободы и штрафа в размере 45 000 евро.

Бон заявил, что псевдоминирование – это не "маленькие шутки, это серьезные преступления", и что они будут расследоваться.