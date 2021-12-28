Франция усилила карантинные ограничения на фоне распространения "Омикрона"
Правительство Франции объявило о более жестких карантинных ограничениях на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает BBC .
С 3 января во Франции работники должны по возможности перейти на работу в дистанционном режиме, а массовые собрания будут ограничены до 2 тыс. человек в помещении.
Новые правила также предусматривают ограничение до 5 тыс. человек на публичные собрания на открытом воздухе и запрет на употребление пищи и напитков в транспорте. Ношение масок станет обязательным в центрах городов.
Правительство также сократило период между повторными прививками с четырех месяцев после последней вакцинации до трех месяцев.
Правительство прибегло к этим действиям, поскольку в субботу во Франции было зафиксировано более 100 тыс. новых заражений коронавирусом в сутки - это самое большое количество случаев в стране с начала пандемии.
Однако премьер-министр Франции не ввел новогодний комендантский час. Школы возобновят работу, как планировалось, 3 января.
Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что количество заражений COVID-19 удваивается каждые два дня и предупредил о "мегаволне" новых случаев.
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