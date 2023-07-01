Франция – Украина: Мудрык близок к тому, чтобы сыграть за молодежку на Евро-2023
Самый дорогой футболист молодежной сборной Украины Михаил Мудрык может сыграть против Франции на Евро-2023
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о кадровой ситуации в команде.
"Сейчас у нас есть небольшие повреждения. У некоторых они более критичны. Например, у Вьюника. Поэтому участие Богдана в игре под вопросом. Это решится завтра, в день матча. Что касается Мудрыка, он уже два дня работает в общей группе, поэтому вполне возможно, что в завтрашнем матче Михаил появится на поле", – заявил Ротань.
Франция – Украина, четвертьфинал Евро-2023
Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.
По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Франции набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Французы оказались лучше швейцарцев, итальянцев и норвежцев.
Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испании.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
- 27 июня в 3-м туре группового раунда Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью против Испании.
- Футболист молодежной сборной Украины Александр Назаренко заверил, что игроки довольны своей игрой на Евро-2023.
- В 3 туре группового этапа молодежного Евро-2023 сборная Франции разгромила Швейцарию.
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