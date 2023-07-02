Франция – Украина: где и когда смотреть матч нашей молодежки в четвертьфинале Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что украинская молодежка - аутсайдер матча, на выигрыш Украины дают коэффициент 5,80. Выигрыш Франции оценивается в 1,68. Ничья – 4,25.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Франции набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Французы оказались лучше швейцарцев, итальянцев и норвежцев.

Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

В полуфинале молодежного Евро-2023 Испания сыграет против победителя пары Украина/Франция, а Израиль – Англия/Португалия. Матчи пройдут 5 июля.

Молодежный Евро-2023

Четвертьфинал

2 июля

Франция U21 - Украина U21

Клуж, Румыния

Стадион "Клуж Арена"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и на сайте "Общественное Спорт"

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