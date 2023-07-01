Франция – Украина: букмекеры не верят в нашу молодежку в четвертьфинале Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.

Букмекеры считают, что украинская молодежка - аутсайдер матча, на выигрыш Украины дают коэффициент 5,80. Выигрыш Франции оценивается в 1,68. Ничья – 4,25.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Франции набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал.

Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.