Франция угрожает вывести войска из Мали в случае сотрудничества власти с российскими "вагнеровцами"

Об этом сообщает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.



Чиновник заявил, что ППК "Вагнера» - это ополчение, которое в Сирии и Центральноафриканской Республике осуществляло злоупотребления и нарушения, которые не соответствуют никаким соглашениям: "И поэтому оно несовместимо с нашим присутствием".



Как пишут в Reuters, ППК "Вагнера" и руководящая хунта Мали заключили соглашение, в рамках которой наемники будут обучать малийских военных обеспечивать охрану чиновников.



Сообщается, что Франция действительно думает о выводе своих вооруженных сил из Мали, если такое сотрудничество начнется. Кроме того, Париж начал кампанию, в рамках которой хочет помешать хунте заключить соглашение с "вагнеривцямы".



Кроме того, Франция обеспокоена тем, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против "Аль-Каиды" и повстанцев, связанных с "Исламским государством".

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