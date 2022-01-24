Франция советует своим гражданам в Украине быть бдительными из-за угрозы вторжения РФ
Посольство Франции в Украине рекомендует своим гражданам сохранять "повышенную бдительность" и не эвакуировать дипломатов
Об этом сообщили в пресс-службе посольства, передает Укринформ .
"В обновленных советах для путешественников (Сonseils aux voyageurs) мы уже выразили обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", - отметили в пресс-службе.
В посольстве отметили, что следят за развитием событий с максимально бдительностью и проводят консультации со всеми партнерами, особенно европейскими.
"Мы готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности, - подчеркнули в посольстве Франции в Украине. - Готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности".
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины.
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
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