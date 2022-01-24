Франция советует своим гражданам в Украине быть бдительными из-за угрозы вторжения РФ

Об этом сообщили в пресс-службе посольства, передает Укринформ .



"В обновленных советах для путешественников (Сonseils aux voyageurs) мы уже выразили обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", - отметили в пресс-службе.



В посольстве отметили, что следят за развитием событий с максимально бдительностью и проводят консультации со всеми партнерами, особенно европейскими.



"Мы готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности, - подчеркнули в посольстве Франции в Украине. - Готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности".

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины.

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.

Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.

Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.

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