Франция сообщила, что готова противостоять газовому шантажу России

Об этом сообщает RFI.

"Пока не о чем беспокоиться, газ из России продолжает нормально поступать во Францию, а также близится конец отопительного сезона", - цитирует издание генерального директора французской газораспределительной компании GRDF Лоранса Пуарье-Диетца.

Однако в случае частичного или полного прекращения импорта российского газа вопрос встанет не только о следующей зиме, но и о запасах, пополняемых летом. "Мы готовимся к беспрецедентному сценарию и готовы к исключительным мерам по снижению потребления, в том числе в экстренных случаях", - указывает издание.

Для решения этой проблемы французское правительство уже в ближайшие дни должно опубликовать постановление, предусматривающее уменьшение потребления. "Проект направлен на временное и плановое прекращение подачи природного газа определенным потребителям", – отмечают СМИ.

Речь идет о крупных потребителях, которых в стране около пяти тысяч. Среди них исключаются предприятия и организации общественной значимости, такие как школы, больницы, дома престарелых и т.д.

Перерывы в подаче энергии могут испытать промышленные предприятия и крупные торговые центры. Около половины из них, согласно опросу, могут быстро сократить свои потребности, не причиняя значительного ущерба своей деятельности, или использовать дополнительно альтернативные источники энергии.

В правительстве советуют французам снизить температуру отопления в частных домах на один градус, отключать отопление без хозяев, а также использовать программируемые термостаты и заменять старые газовые котлы на новые.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями .

В Кремле продолжили настаивать , чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.

29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.

Сегодня Россия уже перешла к шантажу Европы, прекратив газоснабжение по трубопроводу Ямал-Европа.

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