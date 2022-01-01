Франция согласилась отказаться от названия "шампанское", чтобы поставлять напиток в Россию

Об этом сообщает DW .

Производителям шампанского пришлось заменить этикетки для продаж в России. Начиная с 1 января, продавать напитки под брендом "шампанское" на территории РФ могут только российские производители.

Согласно закону о маркировке шампанского на российском рынке, принятом в июле 2021 года, иностранные производители обязаны обозначать свою продукцию как игристое вино. Этот закон коснулся и виноделов французского региона Шампань. Хотя им можно оставить на этикетке надпись Champagne латиницей, на русском они обязаны писать, что это "игристое вино".

Закон должен вступить в силу еще летом, однако Парижу удалось добиться отсрочки до 1 января 2022 года. Франция еще надеется оспорить российский закон и работает над этим вопросом с Еврокомиссией, чтобы защитить производителей шампанского.

Ранее Франция пригрозила России судом, если выяснится, что новый российский закон о маркировке нарушает правила Всемирной торговой организации.

Россия занимает 15-е место в мире по потреблению французского шампанского. Ежегодно в РФ реализуется около 2 млн из 150 млн экспортируемых бутылок.