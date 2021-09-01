Франция сенсационно сыграла вничью против Боснии в матче соперников Украины в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 1:1. Босния и Герцеговина первой вышла вперед на 36-й минуте после гола Эдина Джеко.



Франция мгновенно среагировала и сравняла счет. Гризманн вернул свою национальную команду в игру. Однако на старте второго тайма французы остались в меньшинстве из-за красную карточку Кунде.



Матч так и закончился - 1:1.



ЧМ-2022



Квалификация. 4-й тур. Группа D



1 сентября



Франция - Босния и Герцеговина 1:1



Голы: Гризманн, 40 - Джеко, 36



Удаление: Кунде, 51

В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице последний. Лидирует с 8 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет вторым. Босния и Герцеговина имеет также 2 пункта - третья позиция.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

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