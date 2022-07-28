Франция с 1 августа отменяет все карантинные ограничения

Об этом сообщает schengenvisainfo.

Парламент Франции большинством голосов отменил все карантинные ограничения, начиная с 1 августа 2022 года, действовавших в стране из-за пандемии коронавируса. В то же время власти оставили за собой право некоторые из этих ограничений вернуть при пересечении границы, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 снова ухудшится. В частности, речь идет о возможности повторного введения требования наличия сертификатов вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии во Франции было зарегистрировано 32 664 720 случаев заражения COVID-19, из которых умерло 148 254 человека.

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