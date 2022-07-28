Франция с 1 августа отменяет все карантинные ограничения
Парламент Франции принял решение отменить с 1 августа 2022 года все карантинные ограничения, действовавшие в стране из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает schengenvisainfo.
Парламент Франции большинством голосов отменил все карантинные ограничения, начиная с 1 августа 2022 года, действовавших в стране из-за пандемии коронавируса. В то же время власти оставили за собой право некоторые из этих ограничений вернуть при пересечении границы, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 снова ухудшится. В частности, речь идет о возможности повторного введения требования наличия сертификатов вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии во Франции было зарегистрировано 32 664 720 случаев заражения COVID-19, из которых умерло 148 254 человека.
- Для въезда в Грузию больше не нужно предоставлять ПЦР-тест или справку о вакцинации от Covid-19: страна отказалась от карантинных ограничений
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное