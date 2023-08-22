Франция решила втрое нарастить темп изготовления и поставок боеприпасов для Украины, – посол

Об этом изданию рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

По его словам, Украина постоянно ведет переговоры с партнерами по поставкам тех или иных видов вооружения и запчастей.

"Есть постоянный, актуальный вопрос – поставка боеприпасов 155-го калибра. Франция взяла на себя обязательство поставлять эти снаряды в определенном ритме. Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И здесь хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и поставки в три раза. Это очень существенно", - сказал дипломат.

Он отметил, что Франция объявляет об определенных поставках вооружения, когда оно уже в Украине и работает на фронте.

"Франция поставила условие в контексте поставок вооружения – это сохранение полной тишины: они заботятся о безопасности логистики и хотят, чтобы оружие поступило и все работало бесперебойно", – пояснил посол.