Франция решила втрое нарастить темп изготовления и поставок боеприпасов для Украины, – посол
Франция решила втрое нарастить темп изготовления и снабжения 155-мм боеприпасов для Украины. Предприятия перешли в чрезвычайный режим работы 24/7
Об этом изданию рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
По его словам, Украина постоянно ведет переговоры с партнерами по поставкам тех или иных видов вооружения и запчастей.
"Есть постоянный, актуальный вопрос – поставка боеприпасов 155-го калибра. Франция взяла на себя обязательство поставлять эти снаряды в определенном ритме. Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И здесь хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и поставки в три раза. Это очень существенно", - сказал дипломат.
Он отметил, что Франция объявляет об определенных поставках вооружения, когда оно уже в Украине и работает на фронте.
"Франция поставила условие в контексте поставок вооружения – это сохранение полной тишины: они заботятся о безопасности логистики и хотят, чтобы оружие поступило и все работало бесперебойно", – пояснил посол.
- Французский парламент 13 июля одобрил увеличение военных расходов на следующие семь лет в связи с полномасштабным вторжением в Украину и глобальными угрозами.
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