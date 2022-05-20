Об этом сообщает Der Spiegel.

"Систему ПВО обслуживают около сотни военнослужащих ВВС", - сказал спикер французского генерального штаба Паскаль Янни. Первой целью является защита авиабазы НАТО в Румынии, добавил он.

Издание отмечает, что Франция сейчас имеет мощную группировку на Востоке Европы в рамках миссии НАТО. Несколько тысяч ее солдат находятся на авиабазе в Румынии, граничащей с Украиной стране. В марте НАТО объявил, что направит четыре дополнительных боевых единиц на восточный фланг (в Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию).

18 мая США предоставили Украине очередной пакет помощи, на сумму $100 млн. В тот же день появилось сообщение о том, что США могут передать Украине ракет большой дальности Harpооn и Naval Strike Missile для деблокады Черного моря.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами G7 заявил, что Киев нуждается в ракетных системах залпового огня и авиации.

10 мая появилось сообщение , что немецкий концерн Rheinmetall готов отправить БМП Marder в Украину за три недели.

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