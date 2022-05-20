Франция развернула в Румынии системы противовоздушной обороны, - Der Spiegel
Франция разместила новую систему противовоздушной обороны в рамках миссии НАТО в Румынии
Об этом сообщает Der Spiegel.
"Систему ПВО обслуживают около сотни военнослужащих ВВС", - сказал спикер французского генерального штаба Паскаль Янни. Первой целью является защита авиабазы НАТО в Румынии, добавил он.
Издание отмечает, что Франция сейчас имеет мощную группировку на Востоке Европы в рамках миссии НАТО. Несколько тысяч ее солдат находятся на авиабазе в Румынии, граничащей с Украиной стране. В марте НАТО объявил, что направит четыре дополнительных боевых единиц на восточный фланг (в Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию).
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