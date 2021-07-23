Франция разрешила въезд украинцам: необходимы отрицательный тест или вакцинация

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.



"Безвизовые с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинсцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал министр.

Украина внесены в перечень стран так называемой "зеленой" зоне. В связи с этим въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционных правил Министерства внутренних дел Франциина следующих условиях:

Нет ограничений для въезда, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. К их числу относятся вакцины Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson & Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca / Vaxzevria / Covishield). Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19. В случае если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до в съезда,

Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет)