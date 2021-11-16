Франция разобрала стихийный лагерь мигрантов под Дюнкерком
Во вторник, 16 ноября, французская полиция начала выселять нелегальных мигрантов из поселения на севере Франции неподалеку от Дюнкерка и разбирать лагерь, где проживали около 1 500 человек.
Об этом сообщает BBC .
Французская полиция разобрала палатки и эвакуировала около 1 500 человек. В лагере проживали в основном курды.
Правоохранители арестовали 13 человек, подозреваемых в торговле людьми. Всего с января по этому обвинению задержали 1 308 человек.
Министр внутренних дел Жераль Дарманен заявил, что операция производится по его приказу. Он утверждает, что Франция предоставит приют мигрантам, особенно в связи с приближающейся зимой.
Однако организация защиты мигрантов Utopia56 отмечает, что эвакуация не решит проблему, а только разгонит беженцев и заставит их молчать.
В стихийном поселении в городке Гранд-Синт на побережье неподалеку от Ла-Манша проживали мигранты, планировавшие попасть в Великобританию путем пересечения пролива. Несмотря на разгоны полиции и опасность дороги через море, беженцы уже много лет пользуются этим маршрутом.
Курды – народ, обитающий преимущественно в горах Тавр и Загрос в области Курдистан, а также в Азербайджане, Армении и других странах. Большая курдская диаспора существует в странах Европы. Курдский язык относится к северо-западной подгруппе иранских языков, индоевропейской семье языков.
- 12 ноября сообщалось, что количество мигрантов, пересекших Ла-Манш за день, достигло рекордного количества - около тысячи человек. Британия назвала это число "неприемлемым" и обвинила Францию в потере контроля над беженцами.
- Всего с начала этого года Ла-Манш пытались переплыть на лодках более 23 тыс. мигрантов.
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