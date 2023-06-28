Франция разгромила Швейцарию на молодежном Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой Франции со счётом 4:1. В ворота сверстников из Швейцарии забили Брэдли Барколя, Амин Гуири, Райан Шерки и Максен Какере.

Единственный мяч для сборной Швейцарии забил Дан Ндое.

По итогам группового раунда Евро-2023 сборная Франции набрала 9 очков и с первого места вышла в четвертьфинал, где сыграет против Украины.

Второе место в квартете заняла Италия, у них 3 балла. По 3 очка также набрали Швейцария и Норвегия, но по дополнительным показателям они уступили итальянцам.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

3-й тур

28 июня

Швейцария – Франция 1:4

Голы: Ндое, 35 - Гуири, 16 (пен.), Барколя, 65, Шерки, 76, Какере, 81