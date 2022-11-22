Франция разгромила Австралию на ЧМ в Катаре
22 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу сборная Франции победила Австралию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра, проходившая в Аль-Вакра, завершилась победой Франции со счетом 4:1. Хотя Австралия и вышла вперед благодаря голу Крейга Гудвина на 9-й минуте, но это преимущество удержать не удалось.
За французов дублем отметился Оливье Жиру, который сегодня забил 51-й гол за сборную и теперь занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории страны. Футболист "Милана" делит это звание с Тьерри Анри.
Голы сегодня также забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.
В другом матче группы D сегодня Дания и Тунис сыграли вничью. Франция с 3 очками возглавила турнирную таблицу. Австралия – последняя.
Во 2-м туре 26 ноября Дания встретится с Францией, а Тунис – с Австралией.
ЧМ-2022
1-й тур. Группа D
22 ноября
Франция – Австралия 4:1
Голы: Рабьо, 27, Жира, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвин, 9
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21 ноября сборная Англии сокрушила Иран со счетом 6:2. Также в понедельник Нидерланды обыграли Сенегал - 2:0 , а Уэльс сыграл вничью со США - 1:1.
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22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Сборная Дании сыграла вничью с Тунисом.
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