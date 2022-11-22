Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра, проходившая в Аль-Вакра, завершилась победой Франции со счетом 4:1. Хотя Австралия и вышла вперед благодаря голу Крейга Гудвина на 9-й минуте, но это преимущество удержать не удалось.

За французов дублем отметился Оливье Жиру, который сегодня забил 51-й гол за сборную и теперь занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории страны. Футболист "Милана" делит это звание с Тьерри Анри.

Голы сегодня также забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.

В другом матче группы D сегодня Дания и Тунис сыграли вничью. Франция с 3 очками возглавила турнирную таблицу. Австралия – последняя.

Во 2-м туре 26 ноября Дания встретится с Францией, а Тунис – с Австралией.

ЧМ-2022

1-й тур. Группа D

22 ноября

Франция – Австралия 4:1

Голы: Рабьо, 27, Жира, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвин, 9

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