Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания саммита Европейского политического сообщества, передает Укринформ .

"Мы обсуждаем эту тему относительно нескольких механизмов, но мы действительно работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности, о новых орудиях Caesar", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

По его словам, Франция продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Она будет касаться пособий по оборудованию и обучению. Эмманюэль Макрон добавил, что поддержка Украины будет основываться на запросах, сформулированных и согласованных с ЕС и другими странами, включая Соединенное Королевство.

1 октября французское издание Le Monde написало, что Франция готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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