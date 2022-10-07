Франция рассматривает возможность передачи Украине новых орудий Caesar
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности работает над предоставлением орудий Caesar
Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания саммита Европейского политического сообщества, передает Укринформ .
"Мы обсуждаем эту тему относительно нескольких механизмов, но мы действительно работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности, о новых орудиях Caesar", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.
По его словам, Франция продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Она будет касаться пособий по оборудованию и обучению. Эмманюэль Макрон добавил, что поддержка Украины будет основываться на запросах, сформулированных и согласованных с ЕС и другими странами, включая Соединенное Королевство.
- 1 октября французское издание Le Monde написало, что Франция готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.
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