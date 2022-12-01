Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России
Франция начала работать с международными партнерами, в том числе с Украиной, над предложением создать спецтрибунал для расследования военных преступлений России
Об этом идет речь в сообщении МИД Франции.
Наказание за преступления, совершенные в Украине в ходе агрессии России, является для Франции приоритетом. Страна мобилизовалась на поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, имеющих право проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности.
"О предложении создать специальный трибунал для преступлений российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами. Как подчеркивает президент Европейской комиссии фон дер Ляен, речь пойдет о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе", - указывается в сообщении.
Также отмечается, что Париж подтвердил свое желание углубить совместную работу с Киевом по борьбе с безнаказанностью во время визита в МИД Франции 29 ноября специального представителя Украины Антона Кориневича.
- Напомним, 30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступлений агрессии России против Украины и выплаты компенсации по арестованным активам РФ.
- Также 29 ноября на встрече министров юстиции стран G7 с участием Украины приняли "Берлинскую декларацию" и договорились координировать сотрудничество для расследования военных преступлений России в Украине и привлечения виновных к ответственности.
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