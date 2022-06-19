Об этом сообщает ЕН.

О таком предложении первым заявил лидер партии "Есть такой народ" Слави Трифонов.

"Французское предложение об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предполагает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены", - заявил он.

"Французское предложение исключительно удачное для Болгарии, но мы собираемся его отклонить из-за внутриполитического скандала в стране", - заявил лидер "Демократической Болгарии" Христо Иванов.

Также предложения Франции прокомментировало МИД Болгарии.

"Болгарская сторона приветствовала конструктивный подход Франции, которая провела встречи со всеми болгарскими институтами по этой теме и после длительной работы проявила понимание позиции государства", - отмечают там.

Там добавили, что в предложенном проекте переговорной рамки все еще есть определенные аспекты, которые должны сосредоточиться на защите интересов Болгарии.

Северная Македония 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС. В июне 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией из-за спора о правах болгарского меньшинства в Северной Македонии.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал начать переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС в ближайшее время и попросил Болгарию снять вето на переговоры.

17 июня Европейская комиссия сообщила, что возможность начала переговоров о членстве с Северной Македонией заблокирована Болгарией .