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Франция пытается разблокировать вето болгар по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией

19 июня, 2022 воскресенье
21:44
Мир

Франция разработала план разрешения конфликта Болгарии и Северной Македонии, который должен разблокировать начало переговоров о вступлении в ЕС

Об этом сообщает ЕН.

О таком предложении первым заявил лидер партии "Есть такой народ" Слави Трифонов.

"Французское предложение об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предполагает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены", - заявил он.

"Французское предложение исключительно удачное для Болгарии, но мы собираемся его отклонить из-за внутриполитического скандала в стране", - заявил лидер "Демократической Болгарии" Христо Иванов.

Также предложения Франции прокомментировало МИД Болгарии.

"Болгарская сторона приветствовала конструктивный подход Франции, которая провела встречи со всеми болгарскими институтами по этой теме и после длительной работы проявила понимание позиции государства", - отмечают там.

Там добавили, что в предложенном проекте переговорной рамки все еще есть определенные аспекты, которые должны сосредоточиться на защите интересов Болгарии.

Северная Македония 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС. В июне 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией из-за спора о правах болгарского меньшинства в Северной Македонии.

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ЕС
Северная Македония
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