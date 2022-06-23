Франция провела военные учения в Эстонии
Французские вооруженные силы провели военные учения в Эстонии, направив более 100 десантников в Эстонию
Об этом сообщили в Associated Press.
"Десантная операция иллюстрирует возможности французских вооруженных сил вмешаться в случае чрезвычайной ситуации и поддержать страну-союзника", - говорится в заявлении министерства обороны Франции.
Десантная операция, проведенная во вторник вечером и названная Thunder Lynx, "позволила в кратчайшие сроки высадить около 100 десантников" 11-й воздушно-десантной бригады Франции "на территории, охраняемой эстонскими солдатами".
Отмечается, что поспешно организованные учения в Эстонии, являющейся членом НАТО, были проведены для демонстрации "стратегической солидарности" на фоне российской войны в Украине.
- 21 июня российский вертолет впервые нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел на эстонско-российской границе у города Псков. При этом таких нарушений воздушного пространства было несколько.
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