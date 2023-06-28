Об этом сообщило агентство по оборонным закупкам Франции, пишет Reuters.

Отмечается, что испытание ракеты с гиперзвуковым планером состоялось в муниципалитете Бискаросс возле Бискайского залива на юго-западе Франции.

"Его летные испытания на очень сложной дальней траектории представляли беспрецедентный технический вызов, который проложит путь к будущей нашей национальной дорожной карте сверхскоростного движения", - отметили в агентстве.

Агентство по оборонным закупкам Франции не предоставило подробностей о результатах испытания, но заявило, что анализ данных, собранных во время теста, продолжается.

Известно, что в 2019 году Франция заключила контракт на разработку гиперзвуковых боевых блоков VMaX с аэрокосмической компанией Ariane Group.

Справка.

Гиперзвуковые планеры – это безмоторные, маневренные аппараты, летающие со скоростью более 6000 км/ч, и исследуемые крупными ядерными державами в течение нескольких лет.

Они обычно используют ракету, чтобы поднять планер на большую высоту в десятки километров над землей, прежде чем планер и его полезный груз опустятся назад на гиперзвуковую скорость.

Гиперзвуковые планеры разрабатываются для ношения ядерной или обыкновенной боеголовки. В отличие от баллистических ракет, траектории которых фиксируются при запуске, гиперзвуковые планеры могут изменять направление высокой скорости.