Франция продолжит оказывать Украине военную помощь, – министерша обороны

Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.



"Я поздравила его с мужеством и решительностью украинцев защищать свою страну. Успехи, зафиксированные на севере страны, показывают, что эти усилия приносят свои плоды", – говорится в сообщении.



Франция уже послала Украине военной техники более чем на 100 млн евро.



"После новых украинских запросов я объявила своему коллеге, что Франция предоставит дополнительный военный потенциал, в дополнение к уже предоставленным 100 миллионам евро, в виде пожертвования оборудования", – добавила Флоранс Парли.



В Париже не называли стоимости оказанной поддержки. Однако известно, что речь идет о средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной.

В Минфин Франции обнародовали список российских активов на сумму $25,6 млрд (это €23,7 млрд), которые были заморожены в результате вторжения РФ в Украину.