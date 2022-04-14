Франция продолжит оказывать Украине военную помощь, – министерша обороны
Франция уже предоставила Украине военную помощь на 100 млн евро и продолжит поставки
Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Я поздравила его с мужеством и решительностью украинцев защищать свою страну. Успехи, зафиксированные на севере страны, показывают, что эти усилия приносят свои плоды", – говорится в сообщении.
Франция уже послала Украине военной техники более чем на 100 млн евро.
"После новых украинских запросов я объявила своему коллеге, что Франция предоставит дополнительный военный потенциал, в дополнение к уже предоставленным 100 миллионам евро, в виде пожертвования оборудования", – добавила Флоранс Парли.
В Париже не называли стоимости оказанной поддержки. Однако известно, что речь идет о средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной.
- В Минфин Франции обнародовали список российских активов на сумму $25,6 млрд (это €23,7 млрд), которые были заморожены в результате вторжения РФ в Украину.
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