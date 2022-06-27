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Франция призвала Турцию "сделать выбор" по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии

27 июня, 2022 понедельник
00:55
Мир

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Турция должна четко определиться со своей позицией относительно НАТО и фоне блокирования вступления Швеции и Финляндии

Об этом она заявила в интервью Le Journal du Dimanche , передает ЕП.

"Турция является важным членом Альянса. Со своей стороны, Финляндия и Швеция сделали исторический выбор. Присутствие их обоих в НАТО будет плюсом для безопасности в Европе", - отметила министерша.

Колонна добавила, что скандинавские страны "приняли шаги" для удовлетворения претензий Анкары.

"Турции нужно сделать свой выбор ввиду ее обязанностей. Хочет ли она усилить Альянс или она против него? Что не может не привести к вопросу о ее поведении как члена НАТО", - заявила она.

  • 13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. Позже президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
  • 29 мая стало известно, что Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по противодействию курдам.
  • 8 июня Турция выдвинула 10 требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
  • 13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Швеция начала движение для удовлетворения требований Турции по одобрению заявки на вступление в Альянс.
  • 15 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу требования, предъявляемые Анкарой перед Финляндией и Швецией для разблокирования их вступления в Альянс.

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Турция
НАТО
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