Франция призвала своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь
МИД Франции призвал своих граждан, находящихся на территории Беларуси, покинуть без задержек страну
Соответствующее объявление опубликовано на сайте французского ведомства в понедельник, 13 февраля.
"Французам в Беларуси предлагается без задержек покинуть страну автомобильным транспортом через пункты пропуска на границе с Литвой, Польшей или Латвией. В случае необходимости прибывающие воздушным транспортом пассажиры должны обратиться за выездной визой в службы министерства внутренних дел Беларуси", - заявили в МИД. Франция.
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В ведомстве также отметили, что в условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия воздушного пространства Беларуси какие-либо поездки в Беларусь формально не рекомендуются.
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