Франция призвала МВФ выделить €15 млн в поддержку Украины и ужесточить санкции против РФ
Министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр призвал Международный валютный фонд выделить в поддержку Украины 15 млрд евро и усилить экономические санкции против России
Об этом информирует Le Figaro .
Ле Мэр отметил, что средства нужно выделить в поддержку Украины в течение четырех лет.
"Мы работаем над программой МВФ для Украины, которая может составить почти 15 миллиардов евро в течение четырех лет. Кроме поддержки, оказываемой Европой, кроме поддержки, которую оказывают страны G7, важно, чтобы МВФ мобилизовал усилия для Украины", - сказал он.
Министр также отметил, что необходимо ужесточить экономические санкции против России. По его словам, они дали возможность практически вдвое сократить доходы РФ от продажи нефти. Министр также добавил, что Франция будет выступать за усиление ограничений в контексте G7.
"Они позволили полностью разрушить российские производственно-сбытовые цепочки, особенно в таких стратегических отраслях, как аэронавтика или автомобилестроение", - подчеркнул Ле Мэр.
- 19 февраля министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил , что обещанные Францией легкие танки AMX-10 поступят уже на следующей неделе.
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