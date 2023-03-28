Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом Владимир Зеленский написал в twitter .

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаково. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция!" - пишет президент.