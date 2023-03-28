Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Во вторник, 28 марта, парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом Владимир Зеленский написал в twitter .
"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаково. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а следовательно, и ответственности. Спасибо, Франция!" - пишет президент.
- В четверг, 23 марта, парламент Исландии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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