Франция приютила более 100 тыс. украинских беженцев

Об этом рассказал Джозеф Зимет, возглавляющий Межведомственное кризисное подразделение по приему людей, бегущих от войны в Украине в интервью изданию Le Monde.

"Мы перешагнули порог в 100 тысяч украинцев, которых приняли во Франции. Мы сначала были транзитной страной, в частности в Испанию, которая несколько лет назад открыла свой рынок труда для украинцев, тогда как во Франции до войны на территории было всего 19 тысяч украинцев. Мы продолжаем принимать около 300 человек еженедельно, особенно из Италии, сказал он.

По словам чиновника, финансовая помощь для соискателей убежища во Франции составляет 6,80 евро в день на одного человека. У страны нет информации о расположении 50 тысяч человек.

"Мы знаем, что 13 000 находятся в помещениях, 11 000 – в общественных заведениях размещения (базы отдыха, студенческие резиденции, отремонтированы больницы). дома и т.д.). Мы также знаем, что 5000 из них находятся в гостиницах или спортзалах. Что касается размещения граждан, то у нас 15 тысяч украинцев находятся в сертифицированных заведениях. И по оценкам, 11 000 находятся в спонтанных жилых помещениях граждан", - сказал он.

Джозеф Зимет сообщил, что правительство планирует предоставить финансовую помощь для семей, принимающих беженцев.

"Иметь украинскую семью дома в течение нескольких месяцев создает финансовое бремя и может привести к определенной форме усталости. Чтобы этот прием не разрушился, мы собираемся предложить финансовую помощь от 150 до 200 евро на несколько месяцев семьям, принимающим украинцев", – сказал чиновник.

На 20 июня более 18 тысяч украинских детей учились во французских школах, колледжах и лицеях. В частности, 10 777 детей были зачислены в школу, 5 930 в колледж и 1 904 в среднюю школу.

На 1 мая во Франции находились более 70 тыс. украинских беженцев.

30 июня мы сообщали , что Парижский регион Франции поможет восстанавливать Киевщину и Черниговщину.

2 июля президент региона Иль-де-Франс рассказала об идеях для восстановления Бородянки.

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