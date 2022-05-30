Франция пришлет Украине еще гаубиц Caesar

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев, передает РБК-Украина.

"Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - сказала она.

Сaesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более.