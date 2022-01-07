Франция пригрозила РФ "стратегическими последствиями" и блокировкой Северного потока-2 в случае нового вторжения в Украину

Об этом сообщает Reuters.



В частности, Ле Дриан допустил пересмотр разрешений на работу российского газопровода "Северный поток-2", проложенного через Балтийское море.



Французский министр отметил, что несмотря на заверения президента РФ Владимира Путина о начале отвода войск, официальный Париж до сих пор этого не увидел.



Кроме того, Ле Дриан обвинил Путина в попытке расшатать единство Евросоюза.



"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз... он хочет сделать выбоины в сплоченности укрепляющейся ЕС", - сказал Ле Дриан.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.

Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".

Впоследствии президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин провели новый телефонный разговор . США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.

6 января 2022 года министры обороны США Ллойд Остин и России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, где затронули тему снижения военных рисков вблизи границ Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb