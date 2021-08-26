Франция прекращает эвакуацию из Афганистана с 27 августа

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Жана Кастекса.

"Мы будем продолжать эвакуацию к вечеру завтрашнего дня (27 августа - ред.). Далее мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула", - заявил глава французского правительства.



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Кастекс добавил, что Франция уже эвакуировали из захваченного "Талибаном" Афганистан около 2500 человек.



Политик не объяснил причин окончания эвакуации.