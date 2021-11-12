Франция предупредила Россию о "тяжких последствиях" в случае попытки подорвать территориальную целостность Украины
В пятницу, 12 ноября, глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли встретились с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Об этом сообщает пресс-служба МИДа Франции.
Во время встречи французская сторона предупредила россиян о посягательстве на безопасность в Украине.
"Оба французских министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и четко предупредили о тяжелых последствиях новых попыток подорвать территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Французская сторона призвала Москву возобновить переговоры в "нормандском" формате.
Также французские министры напомнили России об обязательствах в рамках ОБСЕ, которые она взяла на себя: прозрачность военной активности и полное выполнение мер по укреплению доверия и прозрачности, предусмотренных этими рамками.
Кроме того, во время обсуждения ситуации в ЕС французские министры осудили действия белорусских властей, а именно попытку использовать мигрантов в политических целях. Они призвали Россию мобилизовать тесные связи с белорусскими властями, чтобы завершить этот кризис.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накапливанием войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягавании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения
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