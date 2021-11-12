Франция предупредила Россию о "тяжких последствиях" в случае попытки подорвать территориальную целостность Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Франции.



Во время встречи французская сторона предупредила россиян о посягательстве на безопасность в Украине.

"Оба французских министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и четко предупредили о тяжелых последствиях новых попыток подорвать территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Французская сторона призвала Москву возобновить переговоры в "нормандском" формате.

Также французские министры напомнили России об обязательствах в рамках ОБСЕ, которые она взяла на себя: прозрачность военной активности и полное выполнение мер по укреплению доверия и прозрачности, предусмотренных этими рамками.

Кроме того, во время обсуждения ситуации в ЕС французские министры осудили действия белорусских властей, а именно попытку использовать мигрантов в политических целях. Они призвали Россию мобилизовать тесные связи с белорусскими властями, чтобы завершить этот кризис.