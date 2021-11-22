Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае вторжения в Украину
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вторжение России в на украинские территории будет иметь тяжелые последствия
Об этом передает Bloomberg.
"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - отметил он.
В издании отметили, что в последние недели США предупредили союзников с ЕС о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.
Ле Дриан подчеркнул, что важно найти "способ работать вместе", поскольку авторитарные склонности Путина все больше проявляются в последние месяцы.
Он добавил, что РФ должна использовать свое влияние для разрешения миграционного кризиса в Беларуси.
"Именно сейчас время для России надавить (на Беларусь – ред.)", - сказал Ле Дриан.
- Напомним, американское специализированное издание Military News, которому начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины озвучил конкретику в отношении последних военных планов россиян и их приготовлений с целью уже этой зимой ударить по Украине в новых направлениях, обнародовало карту от украинских разведчиков.
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