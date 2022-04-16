Франция предоставит украинским беженцам доступ к жилью и льготы

Об этом пишет Reuters.



По данным издания, Франция предоставит перемещенным украинцам право на доступ к личному жилью и льготы на содержание семьи.



По данным министерства, с момента вторжения России 24 февраля во Францию въехали более 57 тысяч украинцев. Это преимущественно женщины и дети. Более 41 тысяч граждан получили "временную защиту".



Добавляют, что более 11 тысяч украинских детей учатся во французских школах, а детей младшего возраста семьи могут бесплатно отдавать в детские сады.



По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 4,7 миллионов человек уехали из Украины с начала полномасштабной войны.

Напомним, 14 апреля Франция сообщила, что в ближайшее время вернет своего посла из Львова в Киев.

Также страна предоставила Украине военную помощь на 100 млн евро и продолжит поставки.

13 апреля, в Минфин Франции обнародовали список российских активов на сумму $25,6 млрд (это €23,7 млрд), которые были заморожены в результате вторжения РФ в Украину.