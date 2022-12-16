Франция предоставит Украине железнодорожные рельсы и легкосборные мосты более чем на €60 млн
Материалы будут предоставлены Укрзализныце и Укравтодору для восстановления разрушенной российскими обстрелами инфраструктуры
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что заключили соглашение о поставках французских рельсов для Укрзализныци на сумму до 38 млн евро. Ее будет финансировать правительство Франции.
Также он заявил, что Укравтодор подписал Меморандум с французской компанией Matiere:
"Речь идет о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро. Россияне разрушили и повредили 25 тыс. км дорог и 315 мостов. При поддержке французских друзей сможем восстанавливаться быстрее".
- Напомним, он также сообщил, что в Украину после масштабных ударов по энергетической инфраструктуре уже ввезено полмиллиона маломощных генераторов, а в энергетике нуждаются еще 17 тыс. крупных и промышленных установок.
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