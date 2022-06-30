Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar
Об этом Макрон заявил после саммита НАТО в Мадриде.
"Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро доставит 6 дополнительных орудий Caesar, а также бронетехнику для защиты от жестокой агрессии России", – сказал Макрон.
Он заявил, что Россия не должна выиграть войну в Украине, потому что это поставит под угрозу безопасность Европы в целом.
Макрон отверг обвинения России в том, что война была реакцией на агрессивное поведение НАТО.
Он также объявил, что союзники "единодушно решили усилить нашу экономическую и военную поддержку Украины".
- 29 июня Франция направила Украине медицинское оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи 250 пациентам. Медицинское оборудование предоставили Центр кризисной поддержки МИД Франции, Оперативный центр регулирования и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и социальной защиты Минздрава, региональные агентства здравоохранения и несколько французских больниц.
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