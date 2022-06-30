Об этом Макрон заявил после саммита НАТО в Мадриде.

"Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро доставит 6 дополнительных орудий Caesar, а также бронетехнику для защиты от жестокой агрессии России", – сказал Макрон.

Он заявил, что Россия не должна выиграть войну в Украине, потому что это поставит под угрозу безопасность Европы в целом.

Макрон отверг обвинения России в том, что война была реакцией на агрессивное поведение НАТО.

Он также объявил, что союзники "единодушно решили усилить нашу экономическую и военную поддержку Украины".

29 июня Франция направила Украине медицинское оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи 250 пациентам. Медицинское оборудование предоставили Центр кризисной поддержки МИД Франции, Оперативный центр регулирования и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и социальной защиты Минздрава, региональные агентства здравоохранения и несколько французских больниц.