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Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты, – Макрон

16 мая, 2023 вторник
01:32
Мир

В рамках нового пакета помощи Франция передаст Украине ракеты большой дальности

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью французскому телеканалу TF1 в понедельник, 15 мая.

Макрон напомнил, что Франция в ближайшие недели направит в Украину десятки бронетехники и легких танков, в том числе боевые машины AMX-10RCs. А также заявил, что его страна поставит Киеву большее оборудование, включая ракеты большой дальности, которые позволят совершать контрнаступление.

Французский глава государства заявил об этом через несколько часов после того, как Великая Британия пообещала Зеленскому предоставить Украине ударные беспилотники дальнего радиуса действия во время его визита в понедельник в рамках европейского тура, целью которого было обеспечение нового оружия для контрнаступления против России.

Отвечая на вопрос о доставке боевых самолетов в Украину, Макрон сказал, что не обсуждал этого с Зеленским во время встречи с ним во Франции в эти выходные. По поводу подготовки украинских пилотов на французских военных самолетах, он сказал: "Нет никаких табу". Макрон отметил, что Франция готова учить украинских пилотов истребителей, и программы обучения "могут начаться прямо сейчас".

  • 15 мая во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о передаче Украине ракет противовоздушной обороны и беспилотников. В новом пакете британской военной помощи будут сотни ударных беспилотников большой дальности с радиусом более 200 км.
  • Ранее, 11 мая, Великая Британия подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Франция также имеет вооружение такие ракеты, но использует название SCALP-EG.
Франция
помощь Украине
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