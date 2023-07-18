Об этом сообщает " Медуза ".

Филатьев получил статус беженца в стране. Об этом сам Филатьев сообщил изданию "Агентство", предоставив документ, полученный от французского органа по делам беженцев.

Экс-военный участвовал в полномасштабном вторжении РФ в Украину, после двух месяцев на передовой уволился из армии и написал книгу о первых днях войны, где якобы раскритиковал российскую армию.

С выездом из России бывшему десантнику помогал проект Gulagu.net, но отмечается, что его основатель Владимир Осечкин обвинил Филатьева в обмане. По его словам, экс-военный собирался передать деньги от продаж книги Украине, но впоследствии отказался это делать.

Также, по данным "Медузы", в марте 2023 года Осечкин обвинил Филатьева в том, что он скрыл "информацию об убийствах украинцев, в задержании которых участвовал".

В интервью Филатьева шведской газете Dagens Nyheter он утверждает, что "некоторые из пленных были затем расстреляны или повешены". Экс-военный утверждает, что сам этого не видел, а узнал от бывших сослуживцев.

Филатьев сказал "Агентству", что считает получение статуса беженца свидетельством того, что власти Франции проверили звучавшие в его адрес обвинения и решили, что он не причастен к военным преступлениям.

"Медуза" сообщает, что после истории с Филатьевым проект Gulagu.net остановил программу эвакуации российских военных.