Франция предоставила политическое убежище российскому военному Филатьеву, воевавшему против Украины
Франция предоставила политическое убежище российскому военному Павлу Филатьеву, участвовавшему в российском наступлении на Херсон и написавшему об этом книгу
Об этом сообщает " Медуза ".
Филатьев получил статус беженца в стране. Об этом сам Филатьев сообщил изданию "Агентство", предоставив документ, полученный от французского органа по делам беженцев.
Экс-военный участвовал в полномасштабном вторжении РФ в Украину, после двух месяцев на передовой уволился из армии и написал книгу о первых днях войны, где якобы раскритиковал российскую армию.
С выездом из России бывшему десантнику помогал проект Gulagu.net, но отмечается, что его основатель Владимир Осечкин обвинил Филатьева в обмане. По его словам, экс-военный собирался передать деньги от продаж книги Украине, но впоследствии отказался это делать.
Также, по данным "Медузы", в марте 2023 года Осечкин обвинил Филатьева в том, что он скрыл "информацию об убийствах украинцев, в задержании которых участвовал".
В интервью Филатьева шведской газете Dagens Nyheter он утверждает, что "некоторые из пленных были затем расстреляны или повешены". Экс-военный утверждает, что сам этого не видел, а узнал от бывших сослуживцев.
Филатьев сказал "Агентству", что считает получение статуса беженца свидетельством того, что власти Франции проверили звучавшие в его адрес обвинения и решили, что он не причастен к военным преступлениям.
"Медуза" сообщает, что после истории с Филатьевым проект Gulagu.net остановил программу эвакуации российских военных.
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