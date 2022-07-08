Франция предложит усилить финансовую и гуманитарную поддержку Украины на саммите G20
На встрече министров иностранных дел G20 Катрин Колонна предложит коллегам усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины
Об этом говорится в сообщении МИД Франции.
Во французском МИД отмечают, поскольку агрессивная война РФ против Украины, грубо нарушает Устав ООН и международное право и вызывает огромный шок для мировой экономики, министры обсудят коллективные ответы на глобальные последствия этой войны, которую продолжает Россия, в частности, по росту цен на энергоносители и ухудшению глобальной продовольственной безопасности.
Также Колонна заметит ответственность России за войну в Украине и ее последствия.
"Вместе со своими европейскими партнерами и партнерами из G7 она предложит своим коллегам из G20 усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Колонна будет призывать страны G20 взять на себя обязательство бороться с провалами рынков, в частности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, провалами, которыми Россия пользуется для финансирования своей войны против Украины. Она подчеркнула необходимость совместной дорожной карты безопасности пищевых продуктов вокруг Европейской инициативы FARM.
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