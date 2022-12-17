Франция потеряла 5 важных футболистов перед финалом ЧМ-2022

Об этом сообщает RMC Sport .

На последней тренировке сборной Франции отсутствовали защитники Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Тео Эрнандес и полузащитники Орельен Чуамэни и Кингсли Коман.

По информации источника, у Чуамэни ушиб бедра, а у Тео – проблемы с коленом. Они прибыли на стадион, но на тренировке не участвовали. Варан, Конате и Коман не тренировались из-за простуды.

Заболевшие ранее Адриан Рабьо и Дайо Упамекано уже чувствуют себя лучше. Они тренируются второй день подряд.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция будет сыгран в воскресенье, 18 декабря. Матч пройдет на стадионе в Лусаиле. Начало в 17.00.

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