Франция поставит Украине БТРы "в значительных количествах", - министр вооруженных сил Лекорню
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB
Об этом он сказал в интервью Le Parisien , передает CNN .
"Чтобы быстро передвигаться в находящихся под обстрелом противника районах, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение", - сказал Лекорню.
Министр не назвал сроки поставок. Он добавил, что Франция также изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet.
- VAB – колесный бронетранспортер и автомобиль поддержки. Он был разработан в начале 1970-х французскими производителями Saviem и Renault и впервые использован в 1976 году.
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