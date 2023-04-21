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Франция поставит Украине 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей

21 апреля, 2023 пятница
16:51
Мир

В пятницу, 21 апреля, французский министр транспорта Клеман Бон приехал в Украину и заявил о поставках 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей

Об этом Клеман Бон написал в твиттере.

В 11 часов министр опубликовал фото из пункта пропуска на границе Молдовы и Украины.

Министр транспорта посетил железнодорожный вокзал Одессы с послом Франции.

"В порту Одессы сотни людей выполняют важную работу, перевозя миллионы тонн зерна, топлива и стали. Франция и наши компании стремятся обеспечить эти жизненно важные обмены с Украиной", – сказал Бон.

Корреспондент FranceInfo написал, что министр подтвердил намерения Франции поставить нашей стране 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей, поврежденных в результате войны РФ.

Также Бон считает, что решающее место в военных действиях принадлежит транспорту для перевозки войск, зерна, гуманитарной помощи: "Я в Украине, чтобы повторить и увеличить поддержку Франции, особенно в инфраструктуре".

  • Президент Владимир Зеленский побеседовал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, темами, в частности, стали саммит НАТО в Вильнюсе, ситуация на фронте и усиление помощи Украине.
  • 12 апреля стало известно, что Франция блокирует решение о 2 млрд евро финансирования поставок боеприпасов для Украины: оно требует единогласия среди государств-членов ЕС.
  • 13 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником объединенного штаба вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.
Одесса
Франция
Война с Россией
помощь Украине
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