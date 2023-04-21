Франция поставит Украине 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей
В пятницу, 21 апреля, французский министр транспорта Клеман Бон приехал в Украину и заявил о поставках 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей
Об этом Клеман Бон написал в твиттере.
В 11 часов министр опубликовал фото из пункта пропуска на границе Молдовы и Украины.
Министр транспорта посетил железнодорожный вокзал Одессы с послом Франции.
"В порту Одессы сотни людей выполняют важную работу, перевозя миллионы тонн зерна, топлива и стали. Франция и наши компании стремятся обеспечить эти жизненно важные обмены с Украиной", – сказал Бон.
Корреспондент FranceInfo написал, что министр подтвердил намерения Франции поставить нашей стране 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей, поврежденных в результате войны РФ.
Также Бон считает, что решающее место в военных действиях принадлежит транспорту для перевозки войск, зерна, гуманитарной помощи: "Я в Украине, чтобы повторить и увеличить поддержку Франции, особенно в инфраструктуре".
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