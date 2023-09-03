Франция поможет Словакии с атомными реакторами
Французская компания EDF, крупнейшая энергогенерирующая компания в стране, и словацкая государственная компания JAVYS подписали соглашение о сотрудничестве, охватывающее новые ядерные реакторы в Словакии, включая как большие атомные электростанции, так и малые модульные реакторы
Об этом пишет издание World Nuclear News.
Соглашение подписано во время официального визита министра экономики Словацкой Республики Петера Довгуня в Париж.
Рамочное соглашение о сотрудничестве дает "больше пространства для сотрудничества с важным французским партнером в реализации будущих проектов", говорят в Словацкой компании JAVYS.
Глава правления и генеральный директор JAVYS Павол Штуллер сказал, что EDF является ведущим поставщиком безопасных инновационных ядерных технологий. Они ожидают от подписания соглашения более интенсивного обмена информацией в сфере новых технологий, чтобы могли оценить их пригодность для включения в энергетическую сеть Словакии.
Старший вице-президент французской EDF, ответственный за новые атомные электростанции, Вакисасай Рамани, сказал, что их компания гордится тем, что участвует в обсуждении программы строительства атомных станций Словакии. EDF стремится быть долгосрочным партнером JAVYS и Словацкой Республики. Соглашение является ключевым шагом в дальнейшей консолидации цели EDF по продвижению к европейскому ядерному флоту, основанному на европейских технологиях.
Словакия имеет четыре ядерных реактора - блоки 1 и 2 Mochovce и блоки 3 и 4 Bohunice введены в промышленную эксплуатацию и производят половину электроэнергии. Mochovce 3 был подключен к сети в феврале, а блок 4 находится в стадии строительства.
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Словакия отказалась от использования российского ядерного топлива для своих атомных электростанций. В то же время страна решила заменить его топливом от американской компании Westinghouse.
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