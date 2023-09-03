Франция поможет Словакии с атомными реакторами

Об этом пишет издание World Nuclear News.

Соглашение подписано во время официального визита министра экономики Словацкой Республики Петера Довгуня в Париж.

Рамочное соглашение о сотрудничестве дает "больше пространства для сотрудничества с важным французским партнером в реализации будущих проектов", говорят в Словацкой компании JAVYS.

Глава правления и генеральный директор JAVYS Павол Штуллер сказал, что EDF является ведущим поставщиком безопасных инновационных ядерных технологий. Они ожидают от подписания соглашения более интенсивного обмена информацией в сфере новых технологий, чтобы могли оценить их пригодность для включения в энергетическую сеть Словакии.

Старший вице-президент французской EDF, ответственный за новые атомные электростанции, Вакисасай Рамани, сказал, что их компания гордится тем, что участвует в обсуждении программы строительства атомных станций Словакии. EDF стремится быть долгосрочным партнером JAVYS и Словацкой Республики. Соглашение является ключевым шагом в дальнейшей консолидации цели EDF по продвижению к европейскому ядерному флоту, основанному на европейских технологиях.

Словакия имеет четыре ядерных реактора - блоки 1 и 2 Mochovce и блоки 3 и 4 Bohunice введены в промышленную эксплуатацию и производят половину электроэнергии. Mochovce 3 был подключен к сети в феврале, а блок 4 находится в стадии строительства.