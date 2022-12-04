Франция - Польша: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
В воскресенье, 4 декабря, сборные Франции и Польши встретятся в первом раунде чемпионата мира - 2022 в Катаре
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборные Франции и Польши начнут игру в 17:00 в Дохе. Вживую матч покажет Megogo.
Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции.
Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0), проиграла Аргентине (0:2) и стала второй в группе C.
ЧМ-2022
1/8 финала
Франция – Польша
Доха, стадион "Аль-Тумама"
4 декабря, 17:00
Прямая трансляция на Megogo
- В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.
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