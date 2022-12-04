Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборные Франции и Польши начнут игру в 17:00 в Дохе. Вживую матч покажет Megogo.

Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции.

Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0), проиграла Аргентине (0:2) и стала второй в группе C.

ЧМ-2022

1/8 финала

Франция – Польша

Доха, стадион "Аль-Тумама"

4 декабря, 17:00

Прямая трансляция на Megogo

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.

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