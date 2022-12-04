Франция победила Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
4 декабря в первом раунде плей-офф чемпиона мира-2022 по футболу сборная Франции победила Польшу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В До сих пор сборную Франции на 44-й минуте вывел вперед Оливье Жиру. Для него этот гол стал 52-м за национальную команду и позволил отобрать звание лучшего бомбардира в истории французов Тьерри Анри.
На 74-й минуте Килиан Мбаппе увеличил преимущество действующих чемпионов мира. В компенсированное время он сделал дубль и довел счет до разгромного.
Польша забила гол престижа на 90+9 минуте, когда Роберт Левандовски реализовал пенальти.
Сборная Франции выиграла команду Польши со счетом 3:1.
9 декабря в четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия – Сенегал, которые свою игру 1/8 финала начнут сегодня в 21:00.
ЧМ-2022
1/8 финала
4 ноября
Франция – Польша 3:1
Голы : Жира, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовские, 90+9 (пен.)
- В субботу 3 декабря сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.
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