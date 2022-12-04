Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В До сих пор сборную Франции на 44-й минуте вывел вперед Оливье Жиру. Для него этот гол стал 52-м за национальную команду и позволил отобрать звание лучшего бомбардира в истории французов Тьерри Анри.

На 74-й минуте Килиан Мбаппе увеличил преимущество действующих чемпионов мира. В компенсированное время он сделал дубль и довел счет до разгромного.

Польша забила гол престижа на 90+9 минуте, когда Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Сборная Франции выиграла команду Польши со счетом 3:1.

9 декабря в четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия – Сенегал, которые свою игру 1/8 финала начнут сегодня в 21:00.

ЧМ-2022

1/8 финала

4 ноября

Франция – Польша 3:1

Голы : Жира, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовские, 90+9 (пен.)

В субботу 3 декабря сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb