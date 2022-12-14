Об этом сообщает Еспресо.TV.

Франция и Марокко сыграли полуфинальный матч в Эль-Хауре и завершили его победой европейцев – 2:0.

Счет во встрече открыл Тео Эрнандес, левый защитник удачно сыграл на добивании и забил быстрый мяч на 5-й минуте.

В конце второго тайма Рандаль Коло Муани появился на футбольном поле и первым прикосновением удвоил преимущество Франции.

Финал ЧМ-2022 будет сыгран 18 декабря – Аргентина сыграет с Францией. Днем раньше Хорватия и Марокко встретятся в матче третьего места.

ЧМ-2022

1/2 финала

14 декабря

Франция – Марокко 2:0

Голы: Тео Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.

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