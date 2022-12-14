Франция победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-2022
Во втором полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Франция и Марокко сыграли полуфинальный матч в Эль-Хауре и завершили его победой европейцев – 2:0.
Счет во встрече открыл Тео Эрнандес, левый защитник удачно сыграл на добивании и забил быстрый мяч на 5-й минуте.
В конце второго тайма Рандаль Коло Муани появился на футбольном поле и первым прикосновением удвоил преимущество Франции.
Финал ЧМ-2022 будет сыгран 18 декабря – Аргентина сыграет с Францией. Днем раньше Хорватия и Марокко встретятся в матче третьего места.
ЧМ-2022
1/2 финала
14 декабря
Франция – Марокко 2:0
Голы: Тео Эрнандес, 5, Коло Муани, 79
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.
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