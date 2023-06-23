Франция победила Италию в матче фаворитов молодежного Евро-2023
В 1-м туре Евро-2023 молодежная сборная Франции оказалась лучше Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Франции со счётом 2:1. В ворота итальянцев голы забили Брэдли Барколя и Арно Калимуэндо.
Единственный мяч в составе Италии забил Пьетро Пеллегри. Форвард совершил счет 1:1 на 36-й минуте встречи.
В турнирной таблице группы D Франция и Швейцария лидируют в своем квартете и получают по 3 балла. Италия и Норвегия делят 3-4 места.
В следующем туре Франция сыграет против Норвегии. Италия встретится со Швейцарией. Матчи пройдут 25 июня.
Франция и Италия являются одними из главных фаворитов молодежного Евро-2023.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
22 июня
Франция – Италия 2:1
Голы: Калимэндо, 23, Барколя, 62 - Пеллегри, 36
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии.
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