Франция победила Италию в матче фаворитов молодежного Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Франции со счётом 2:1. В ворота итальянцев голы забили Брэдли Барколя и Арно Калимуэндо.

Единственный мяч в составе Италии забил Пьетро Пеллегри. Форвард совершил счет 1:1 на 36-й минуте встречи.

В турнирной таблице группы D Франция и Швейцария лидируют в своем квартете и получают по 3 балла. Италия и Норвегия делят 3-4 места.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии. Италия встретится со Швейцарией. Матчи пройдут 25 июня.

Франция и Италия являются одними из главных фаворитов молодежного Евро-2023.

Евро-2023 (U21)

1-й тур

22 июня

Франция – Италия 2:1

Голы: Калимэндо, 23, Барколя, 62 - Пеллегри, 36