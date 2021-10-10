Франция победила Испанию в финале Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Сан-Сиро" Испанию вывел вперед Микель Оярсабаль на 64-й минуте. Франция отыгралась через 2 минуты - забил Карим Бензема.

Действующих чемпионов мира на 80-й минуте вывел вперед Килиан Мбаппе.

Франция победила Испанию 2: 1 и выиграла Лигу наций.

Лига наций

Финал

10 октября

Испания - Франция 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила команду Италии.

7 октября в другом полуфинальном матче Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу над Бельгией.

10 октября Италия победила Бельгию в матче за третье место Лиги наций.

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