Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Франция – Ирландия закончился уверенной победой французов со счетом 2:0. Голами отличились Орельен Чуамэни и Маркус Тюрам.

Для Франции это 5 побед за 5 туров отборочного раунда Евро-2024. У команды Дидье Дешама 15 баллов, у ближайших преследователей в группе B, Нидерландов (3 сыгранных матча) и Греции (4), всего по 6 очков. Французы фактически обеспечили себе место на чемпионате Европы.

Ирландия с 3 баллами идет четвертой. Гибралтар – пятый – 0 очков.

Евро-2024

Квалификация. Группа B

5-й тур

7 сентября

Франция – Ирландия 2:0

Голы: Чуамени, 19, Тюрам, 48

Сборная Украины по квалификации Евро-2024

Украина сыграет против Англии 9 сентября во Вроцлаве, а с Италией встретится 12 сентября в Милане.

Еспресо проведет текстовый онлайн матч Украина - Англия.

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).

У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.