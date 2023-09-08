Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024
Вечером четверга, 8 сентября, сборная Франции уверенно победила Ирландию в 5-м туре отборочного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Франция – Ирландия закончился уверенной победой французов со счетом 2:0. Голами отличились Орельен Чуамэни и Маркус Тюрам.
Для Франции это 5 побед за 5 туров отборочного раунда Евро-2024. У команды Дидье Дешама 15 баллов, у ближайших преследователей в группе B, Нидерландов (3 сыгранных матча) и Греции (4), всего по 6 очков. Французы фактически обеспечили себе место на чемпионате Европы.
Ирландия с 3 баллами идет четвертой. Гибралтар – пятый – 0 очков.
Евро-2024
Квалификация. Группа B
5-й тур
7 сентября
Франция – Ирландия 2:0
Голы: Чуамени, 19, Тюрам, 48
Сборная Украины по квалификации Евро-2024
Украина сыграет против Англии 9 сентября во Вроцлаве, а с Италией встретится 12 сентября в Милане.
Еспресо проведет текстовый онлайн матч Украина - Англия.
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).
У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.13
- EUR Покупка 40.2Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное