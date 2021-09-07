Франция победила Финляндию в матче соперников Украины на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился домашней победой Франции со счетом 2: 0. Финны пропустили два мяча от форварда Антуана Гризманна.

Сборная Украины после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, у них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.



В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.



ЧМ-2022



Квалификация. 6-й тур



7 сентября



Группа D



Франция - Финляндия 2: 0



Голы: Гризманн, 25, 54