Франция победила Финляндию в матче соперников Украины на ЧМ-2022
В 6-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Франции победила Финляндию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился домашней победой Франции со счетом 2: 0. Финны пропустили два мяча от форварда Антуана Гризманна.
Сборная Украины после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, у них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.
В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
ЧМ-2022
Квалификация. 6-й тур
7 сентября
Группа D
Франция - Финляндия 2: 0
Голы: Гризманн, 25, 54
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
- 7 сентября в 6-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Португалии крупно победила Азербайджан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное